Clemensnäs HC U18 vann mot Brooklyn Tigers UHF U18

Clemensnäs HC U18 vann med 4–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Julius Höglund Renling avgjorde för Clemensnäs HC U18

Andra raka segern för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 vann mötet med Brooklyn Tigers UHF U18 hemma med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) på måndagen i U18 division 1 norra A herr.

Lycksele SK U18 nästa för Clemensnäs HC U18

Felix Lundström gav Clemensnäs HC U18 ledningen efter 19.02 på pass av Hampus Lundmark. Clemensnäs HC U18 gjorde 2–0 genom Julius Höglund Renling efter 11.59 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Brooklyn Tigers UHF U18 reducerade dock till 2–1 genom Arvin Toshang efter 13.22 av perioden.

Clemensnäs HC U18 utökade ledningen på nytt genom Wilmer Albertsson Söderlund efter 19.35. 5.17 in i tredje perioden nätade Clemensnäs HC U18:s Liam Kemi framspelad av Wille Johansson och ökade ledningen.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Clemensnäs HC U18 med 17–19 och Brooklyn Tigers UHF U18 med 11–24 i målskillnad.

Det här betyder att Clemensnäs HC U18 ligger kvar på nionde plats i tabellen och Brooklyn Tigers UHF U18 på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 december i Lulebohallen.

Clemensnäs HC U18 tar sig an Lycksele SK U18 i nästa match borta onsdag 22 oktober 19.15. Brooklyn Tigers UHF U18 möter Bodens HF U18 hemma måndag 27 oktober 19.30.

Clemensnäs HC U18–Brooklyn Tigers UHF U18 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Malmhallen

Första perioden: 1–0 (19.02) Felix Lundström (Hampus Lundmark).

Andra perioden: 2–0 (31.59) Julius Höglund Renling (Wilmer Albertsson Söderlund), 2–1 (33.22) Arvin Toshang (Elias Lidberg), 3–1 (39.35) Wilmer Albertsson Söderlund (Hamdi Ibrahim, Lukas Nordlund).

Tredje perioden: 4–1 (45.17) Liam Kemi (Wille Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Lycksele SK, borta, 22 oktober

Brooklyn Tigers UHF U18: Bodens HF, hemma, 27 oktober