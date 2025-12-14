Clemensnäs HC U18 utklassade Lycksele SK U18 – seger med 10–2

Clemensnäs HC U18 segrade – 10–2 mot Lycksele SK U18

Clemensnäs HC U18:s Theo Holmström tvåmålsskytt

Wilmer Albertsson Söderlund matchvinnare för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 10–2 (1–0, 5–1, 4–1).

Theo Holmström tvåmålsskytt för Clemensnäs HC U18

Clemensnäs HC U18 tog ledningen efter 18.15 genom Wille Johansson efter pass från William Nyquist och Alvin Majanen.

Clemensnäs HC U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 1.30 genom Elmer Lindholm och gick upp till 4–0 innan Lycksele SK U18 svarade.

Innan perioden var över hade Clemensnäs HC U18 ryckt åt sig ledningen med 6–1.

Clemensnäs HC U18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 10–2.

Alvin Majanen och Wilmer Albertsson Söderlund gjorde ett mål och två assist var för Clemensnäs HC U18.

Resultaten i sista omgången innebär att Clemensnäs HC U18 slutar på nionde plats och Lycksele SK U18 på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Clemensnäs HC div 1 med 7–1.

Clemensnäs HC U18–Lycksele SK U18 10–2 (1–0, 5–1, 4–1)

U18 division 1 norra A herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (18.15) Wille Johansson (William Nyquist, Alvin Majanen).

Andra perioden: 2–0 (21.30) Elmer Lindholm (Hamdi Ibrahim, Alvin Majanen), 3–0 (23.16) Wilmer Albertsson Söderlund (Karl Lundquist, Knut Westermark), 4–0 (27.40) Alvin Majanen (Wille Johansson, Elmer Lindholm), 4–1 (28.57) Bror Söder Jonsson (Axel Bygden), 5–1 (29.18) Wilmer Lundmark (Wilmer Albertsson Söderlund), 6–1 (32.43) Oliver Jansson (Wilmer Albertsson Söderlund, Kimi Broberg).

Tredje perioden: 6–2 (42.06) Aaron Moberg (Fabian Vernersson, Felix Wennerlund), 7–2 (42.57) Theo Holmström (Kimi Broberg), 8–2 (44.36) Elis Aspbäck (William Nyquist, Hugo Marklund), 9–2 (46.18) Theo Holmström, 10–2 (49.05) Hugo Marklund (Theo Ermling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Lycksele SK U18: 0-0-5