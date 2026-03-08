Chanslösa senast – men nu kunde Clemensnäs HC U18 besegra Lycksele SK U18

Clemensnäs HC U18 vann med 6–4 mot Lycksele SK U18

Clemensnäs HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vilgot Vesterlund matchvinnare för Clemensnäs HC U18

När Clemensnäs HC U18 och Lycksele SK U18 senast gjorde upp var Lycksele SK U18 klart bättre och vann med hela 7–0. På söndagen tog Clemensnäs HC U18 revansch genom att vinna med 6–4 (3–0, 2–0, 1–4) på hemmaplan i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Segern var Clemensnäs HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Clemensnäs HC U18–Lycksele SK U18 – mål för mål

Clemensnäs HC U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 1.29 i andra perioden slog Alvin Majanen till framspelad av Emil Isaksson och Liam Kemi och gjorde 4–0. Vilgot Vesterlund gjorde dessutom 5–0 efter 12.08 på pass av Lukas Nordlund.

Lycksele SK U18 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 men Clemensnäs HC U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Clemensnäs HC U18:s Wilmer Albertsson Söderlund hade tre assists.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Clemensnäs HC U18 slutar på sjunde plats och Lycksele SK U18 på femte plats. Noteras kan att Lycksele SK U18 sedan den 10 februari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Clemensnäs HC U18 och Lycksele SK U18 den här säsongen. Clemensnäs HC div 1 vann de två första mötena. Lycksele SK vann senast lagen möttes.

Clemensnäs HC U18–Lycksele SK U18 6–4 (3–0, 2–0, 1–4)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (5.56) Emil Isaksson (Wilmer Albertsson Söderlund, Liam Kemi), 2–0 (17.15) Viggo Tibbelin (Wilmer Lundmark, Hugo Marklund), 3–0 (18.53) Wille Johansson (Wilmer Albertsson Söderlund, Elmer Lindholm).

Andra perioden: 4–0 (21.29) Alvin Majanen (Emil Isaksson, Liam Kemi), 5–0 (32.08) Vilgot Vesterlund (Lukas Nordlund).

Tredje perioden: 5–1 (41.01) Elmer Arvidsson (Pontus Löfgren, Wilmer Wännberg), 5–2 (44.00) Emil Stenman, 5–3 (47.11) Molle Munter (Fabian Vernersson, Vidar Högberg), 6–3 (51.23) Elmer Lindholm (Wilmer Albertsson Söderlund, Alvin Majanen), 6–4 (58.28) Elmer Arvidsson (Fabian Vernersson, Vidar Högberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 4-0-1

Lycksele SK U18: 2-2-1