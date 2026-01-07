Clemensnäs HC U18 en lätt match för Brooklyn Tigers HF U18

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 8–3 mot Clemensnäs HC U18

Gustav Björk gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF U18

Oskar Asserfelt matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann på på hemmaplan mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr med klara 8–3 (2–2, 3–0, 3–1).

Gustav Björk tvåmålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Elias Gunnarfeldt.

Emil Isaksson och Hamdi Ibrahim såg till att Clemensnäs HC U18 vände till ledning med 1–2.

Brooklyn Tigers HF U18 kvitterade till 2–2 genom Elias Engman.

I andra perioden var det Brooklyn Tigers HF U18 som spelade bäst och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Gustav Björk, Oskar Asserfelt och Joel Isaksson.

Brooklyn Tigers HF U18 spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 8–3.

Elias Gunnarfeldt och Oskar Asserfelt gjorde ett mål och tre assist var för Brooklyn Tigers HF U18.

Brooklyn Tigers HF U18 tog hem lagens senaste möte med 3–1 i Kopparhallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Söndag 18 januari 12.15 spelar Brooklyn Tigers HF U18 hemma mot Lycksele SK U18. Clemensnäs HC U18 möter Haparanda hemma i Kopparhallen lördag 10 januari 16.00.

Brooklyn Tigers HF U18–Clemensnäs HC U18 8–3 (2–2, 3–0, 3–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (0.28) Elias Gunnarfeldt (Oskar Asserfelt), 1–1 (8.05) Emil Isaksson (Arthur Bergwall, Tore Lindholm), 1–2 (9.31) Hamdi Ibrahim (Oliver Jansson), 2–2 (17.10) Elias Engman (Elias Gunnarfeldt).

Andra perioden: 3–2 (20.22) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Oskar Asserfelt), 4–2 (33.51) Oskar Asserfelt (Elias Gunnarfeldt, Gustav Björk), 5–2 (33.59) Joel Isaksson (Linus Haara, Oscar Haara).

Tredje perioden: 5–3 (40.11) Emil Isaksson, 6–3 (41.57) Alfred Niemi (Vilmer Östberg, Elias Engman), 7–3 (44.31) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Viggo Kröger), 8–3 (47.20) Liam Palo (Emil Hellberg, Vilmer Östberg).

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Lycksele SK, hemma, 18 januari 12.15

Clemensnäs HC U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 10 januari 16.00