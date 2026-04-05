Chicago bröt förlustsviten – vann mot Seattle

Chicago segrade – 4–2 mot Seattle

Sacha Boisvert avgjorde för Chicago

Fjärde raka nederlaget för Seattle

Efter fem förluster i rad för Chicago i NHL kom en ljusning. Borta mot Seattle kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Climate Pledge Arena slutade 2–4 (0–0, 0–2, 2–2).

Resultatet innebär att Seattle nu har fyra förluster i rad.

San Jose nästa för Chicago

Den första perioden slutade 0–0.

9.15 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0. Målskytt var Teuvo Teräväinen på pass av Connor Bedard och Frank Nazar. Efter 19.37 i andra perioden nätade Tyler Bertuzzi på pass av Ilja Michejev och Wyatt Kaiser och gjorde 0–2.

Seattle reducerade dock till 1–2 genom Jaden Schwartz efter 10.48 av perioden.

Efter 13.08 i tredje perioden gjorde Chicago 1–3 genom Sacha Boisvert på pass av Kevin Korchinski och Landon Slaggert och tog ett rejält grepp om matchen.

Seattle gjorde 2–3 genom Kaapo Kakko efter 14.18 av perioden.

Chicago kunde dock avgöra till 2–4 med 1.12 kvar av matchen genom Ilja Michejev.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Seattle med 10–19 och Chicago med 12–20 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Seattle Kraken vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 7 april. Då möter Seattle Winnipeg i Canada Life Centre 01.30. Chicago tar sig an San Jose borta 04.00.

Seattle–Chicago 2–4 (0–0, 0–2, 2–2)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 0–1 (29.15) Teuvo Teräväinen (Connor Bedard, Frank Nazar), 0–2 (39.37) Tyler Bertuzzi (Ilja Michejev, Wyatt Kaiser).

Tredje perioden: 1–2 (50.48) Jaden Schwartz (Eeli Tolvanen, Matthew Beniers), 1–3 (53.08) Sacha Boisvert (Kevin Korchinski, Landon Slaggert), 2–3 (54.18) Kaapo Kakko (Berkly Catton, Jaden Schwartz), 2–4 (58.48) Ilja Michejev (Wyatt Kaiser, Connor Bedard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-1-3

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

Seattle: Winnipeg Jets, borta, 7 april 01.30

Chicago: San Jose Sharks, borta, 7 april 04.00