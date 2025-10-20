Chicago avgjorde i förlängningen mot Anaheim Ducks

Chicago vann med 2–1 efter förlängning

Ryan Donato matchvinnare för Chicago

Andra förlusten i följd för Anaheim Ducks

Det blev en riktigt tajt match när Chicago tog emot Anaheim Ducks i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Ryan Donato, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Chicago–Anaheim Ducks – mål för mål

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Efter 9.48 i tredje perioden gjorde Chicago 1–0 genom Frank Nazar.

Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 genom Mason McTavish med 36 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för Chicago 2.58 in i förlängningen blev Ryan Donato med det avgörande målet i förlängningen.

Det här betyder att Chicago ligger på fjärde plats i tabellen och Anaheim Ducks är på femte plats.

Fredag 24 oktober 00.45 spelar Chicago borta mot Tampa Bay. Anaheim Ducks möter Nashville borta i Bridgestone Arena onsdag 22 oktober 02.00.

Chicago–Anaheim Ducks 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

NHL, United Center

Tredje perioden: 1–0 (49.48) Frank Nazar (Wyatt Kaiser, Ryan Donato), 1–1 (59.24) Mason McTavish (Troy Terry, Jackson Lacombe).

Förlängning: 2–1 (62.58) Ryan Donato (Connor Bedard, Sam Rinzel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 3-1-1

Anaheim Ducks: 2-1-2

Nästa match:

Chicago: Tampa Bay Lightning, borta, 24 oktober

Anaheim Ducks: Nashville Predators, borta, 22 oktober