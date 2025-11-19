Chetverikov och Håkansson heta när Norrtälje slog Väsby IK HK

Seger för Norrtälje med 2–1 mot Väsby IK HK

Vladimir Chetverikov matchvinnare för Norrtälje

Andra raka segern för Norrtälje

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Norrtälje, som vann borta mot Väsby IK HK med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i hockeyettan norra på onsdagen.

Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström om matchen:

– Det är en tajt och målsnål hockeymatch, men jag tycker att vi har jäkligt bra fart i grejerna idag och för spelet. Vi jobbar stenhårt och åker mycket skridskor.

Forshaga nästa för Norrtälje

Norrtälje gjorde 0–1 efter 16 minuters spel.

Andra perioden blev mållös. Väsby IK HK kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.47 i tredje perioden genom Filip Barklund på pass av Pontus Karlsson och Nicklas Nousiainen.

11.11 in i tredje perioden nätade Norrtäljes Vladimir Chetverikov på pass av Erik Andersson och Elvin Håkansson och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här var Väsby IK HK:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Norrtäljes sjätte uddamålsseger.

Norrtäljes nya tabellposition är tionde plats medan Väsby IK HK är på 18:e plats.

I nästa match möter Väsby IK HK Borlänge borta och Norrtälje möter Forshaga borta. Båda matcherna spelas söndag 23 november 16.00.

Väsby IK HK–Norrtälje 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (16.47) Elvin Håkansson (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Erik Andersson).

Tredje perioden: 1–1 (43.47) Filip Barklund (Pontus Karlsson, Nicklas Nousiainen), 1–2 (51.11) Vladimir Chetverikov (Erik Andersson, Elvin Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 0-1-4

Norrtälje: 2-0-3

Nästa match:

Väsby IK HK: Borlänge HF, borta, 23 november

Norrtälje: Forshaga IF, borta, 23 november