Charlie Ebberyd matchhjälte med två sena mål för Värmdö HC 2

Värmdö HC 2-seger med 3–2 efter förlängning

Charlie Ebberyd tvåmålsskytt för Värmdö HC 2

Tre raka mål för Värmdö HC 2

Charlie Ebberyd blev stor matchhjälte för Värmdö HC 2 som tog en tung seger på hemmaplan mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 Div 1 östra B herr på lördagen. Först med kvitteringen till 2–2 efter 19.20 i tredje perioden. Sen med avgörandet till 3–2 i förlängningen.

Med det tog hemmalaget Värmdö HC 2 en skön revansch, eftersom Saltsjöbadens IF U18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–2.

Värmdö HC 2:s Charlie Ebberyd tvåmålsskytt

Efter 19 minuters spel gjorde Saltsjöbadens IF U18 0–1. Efter 9.44 i andra perioden slog William Claesson Hallén till och gjorde 0–2. Värmdö HC 2 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Sverre Eklinder och Charlie Ebberyd med 40 sekunder kvar att spela. Stor matchhjälte för Värmdö HC 2 blev Charlie Ebberyd som 35 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet. Målet var Charlie Ebberyds femte i U18 Div 1 östra B herr.

Charlie Ebberyd gjorde två mål för Värmdö HC 2 och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Värmdö HC 2:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Nästa motstånd för Värmdö HC 2 är Haninge Anchors HC U18. Lagen möts onsdag 19 november 19.40 i Torvalla Ishall. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Trångsunds IF U18 hemma torsdag 20 november 19.00.

Värmdö HC 2–Saltsjöbadens IF U18 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (19.46) William Knaust (William Claesson Hallén).

Andra perioden: 0–2 (29.44) William Claesson Hallén.

Tredje perioden: 1–2 (53.53) Sverre Eklinder (Charlie Ebberyd, Love Tvelin), 2–2 (59.20) Charlie Ebberyd (David Alami Merrouni).

Förlängning: 3–2 (60.35) Charlie Ebberyd (Sverre Eklinder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-0-3

Saltsjöbadens IF U18: 2-1-2

Nästa match:

Värmdö HC 2: Haninge Anchors HC, borta, 19 november

Saltsjöbadens IF U18: Trångsunds IF, hemma, 20 november