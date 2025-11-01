Chanslösa senast – men nu kunde Trelleborg besegra Tyringe

Trelleborg vann med 3–1 mot Tyringe

Anton Svensson avgjorde för Trelleborg

Andra raka segern för Trelleborg

När Trelleborg och Tyringe senast gjorde upp var Tyringe klart bättre och vann med hela 7–0. På lördagen tog Trelleborg revansch genom att vinna med 3–1 (2–1, 1–0, 0–0) på hemmaplan i U20 division 1 E syd herr.

Trelleborg höll nu nollan för andra gången den här säsongen.

Lund nästa för Trelleborg

Trelleborg tog ledningen i början av första perioden genom Elias Smith.

Tyringe kvitterade till 1–1 genom Isak Hofvander efter 8.40.

Trelleborg gjorde 2–1 genom Anton Svensson efter 13.02 i matchen. Efter 11.32 i andra perioden nätade Julius Jakobsson och gjorde 3–1. I tredje perioden höll Trelleborg i sin 3–1-ledning och vann.

När lagen senast möttes vann Tyringe SoSS med 7–0.

Tisdag 4 november 19.00 spelar Trelleborg hemma mot Lund. Tyringe möter Kristianstad hemma i Tyrs Hov Sportcentra lördag 1 november 14.00.

Trelleborg–Tyringe 3–1 (2–1, 1–0, 0–0)

U20 division 1 E syd herr, Söderslättshallen

Första perioden: 1–0 (5.06) Elias Smith (Albin Rosén), 1–1 (8.40) Isak Hofvander, 2–1 (13.02) Anton Svensson (Dennis Månsson).

Andra perioden: 3–1 (31.32) Julius Jakobsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 2-0-3

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Trelleborg: Lund Giants HC, hemma, 4 november

Tyringe: Kristianstads IK, hemma, 1 november