Chanslösa senast – men nu kunde Djurgården besegra Leksand

Djurgården vann med 4–3 mot Leksand

Marcus Nordmark avgjorde för Djurgården

Andra förlusten i rad för Leksand

När Djurgården och Leksand senast gjorde upp var Leksand klart bättre och vann med hela 5–0. På söndagen tog Djurgården revansch genom att vinna med 4–3 (1–2, 2–0, 1–1) på bortaplan i U20 nationell norra.

Modo Hockey U20 nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen i första perioden genom Fred Nord.

Rocky Langvardt och Zaki Crookes gjorde att Leksand vände till underläget till ledning med 2–1. Hampus Zirath och Leon Bjelkelöv Brunn låg sen bakom vändningen till 2–3 för Djurgården. Efter 7.01 i tredje perioden gjorde Djurgården 2–4 genom Marcus Nordmark.

Måns Dufva reducerade förvisso men närmare än 3–4 kom inte Leksand.

Hampus Zirath gjorde ett mål för Djurgården och spelade fram till två mål.

Leksand har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad. Det här var Leksands tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens tredje uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leksand med 5–0.

Lördag 1 november 12.00 möter Leksand Luleå borta i Coop Norrbotten Arena medan Djurgården spelar hemma mot Modo Hockey U20.

Leksand–Djurgården 3–4 (2–1, 0–2, 1–1)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (8.27) Fred Nord (Hampus Zirath, Max Lind), 1–1 (16.41) Zaki Crookes (August Lissel, Måns Dufva), 2–1 (18.50) Rocky Langvardt (Adam Lorentzi, Pax Kleffner).

Andra perioden: 2–2 (20.35) Leon Bjelkelöv Brunn (Max Lind, Hampus Zirath), 2–3 (29.23) Hampus Zirath (Leon Bjelkelöv Brunn, Fred Nord).

Tredje perioden: 2–4 (47.01) Marcus Nordmark (Viggo Björck), 3–4 (50.11) Måns Dufva (August Lissel, Zaki Crookes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-1-2

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, borta, 1 november

Djurgården: Modo Hockey, hemma, 1 november