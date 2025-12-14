Chanslösa senast – men nu kunde Ånge U18 besegra Kovland U18

Ånge U18 vann med 8–7 mot Kovland U18

Alvin Fridolf gjorde tre mål för Ånge U18

Hampus Häggblom avgjorde för Ånge U18

När Ånge U18 och Kovland U18 senast gjorde upp var Kovland U18 klart bättre och vann med hela 8–0. På söndagen tog Ånge U18 revansch genom att vinna med 8–7 (4–4, 2–1, 2–2) på hemmaplan i U18 division 1 norra B herr.

Alvin Fridolf tremålsskytt för Ånge U18

Första perioden slutade 4–4.

I andra perioden var det Ånge U18 som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–5.

Ånge U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 6–5 till 8–5, målen av Alvin Fridolf och Hampus Häggblom och punkterade matchen.

Emil Johansson och Gustav Lundström reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 8–7 kom inte Kovland U18.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson hade tre assists, Emil Johansson stod för tre poäng, varav ett mål och Elton Nyström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Alvin Fridolf gjorde tre mål för Ånge U18, Olle Edler gjorde ett mål och totalt tre poäng och Hampus Häggblom gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Ånge U18 med 18–28 och Kovland U18 med 27–14 i målskillnad.

Ånge U18 stannar därmed på sjätte plats och Kovland U18 på andra plats i tabellen.

Ånge U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 i sista matchen hemma fredag 1 maj 19.30.

Ånge U18–Kovland U18 8–7 (4–4, 2–1, 2–2)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (3.40) Olle Edler (Hampus Häggblom, Albin Käck), 1–1 (4.20) Isak Sandqvist (Benjamin Thun Hansson, Albin Lindblom), 2–1 (5.13) Elton Mattsson, 2–2 (7.32) Elton Nyström (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 2–3 (8.28) Axel Sellgren Granzell (Emil Johansson), 3–3 (9.37) Alvin Fridolf (Albin Käck, Alexander Nordström), 4–3 (10.08) Matej Vyhnicka (Simon Richardsson), 4–4 (11.29) Rasmus Ekman (Benjamin Thun Hansson, Elton Nyström).

Andra perioden: 5–4 (22.00) Alvin Fridolf (Lubomir Racek), 5–5 (34.53) Isak Sandqvist (Axel Sellgren Granzell), 6–5 (35.23) Hampus Häggblom (Lubomir Racek, Olle Edler).

Tredje perioden: 7–5 (40.57) Alvin Fridolf (Alexander Nordström, Isak Viberg), 8–5 (43.30) Hampus Häggblom (Olle Edler), 8–6 (49.13) Emil Johansson (Felix Dahlin), 8–7 (53.05) Gustav Lundström (Elton Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

Kovland U18: 3-0-2

Nästa match:

Ånge U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 1 maj 19.30