Casper Rydin det stora utropstecknet när IFK Arboga J18 slog BIK Karlskoga J18

IFK Arboga J18 besegrade BIK Karlskoga J18 borta i U18 division 1 västra C herr med 5–2 (1–0, 2–2, 2–0). Men mycket snack handlade om Casper Rydin – som gjorde ett hattrick för IFK Arboga J18.

IFK Arboga J18 tog ledningen efter 17.26 genom Casper Rydin. IFK Arboga J18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Melvin Österberg och Tristan Thy.

BIK Karlskoga J18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Lucas Weman och Lucas Weman i andra perioden. Även i tredje perioden var IFK Arboga J18 starkast och gick från 2–3 till 2–5 genom två mål av Casper Rydin i mitten av perioden och avgjorde matchen.

Lagen möts på nytt i Gyllene Balken Arena den 11 december.

Söndag 2 november 15.00 spelar BIK Karlskoga J18 borta mot Köping IF 2. IFK Arboga J18 möter Köping IF 2 borta i Köpings Ishall söndag 9 november 16.45.

BIK Karlskoga J18–IFK Arboga J18 2–5 (0–1, 2–2, 0–2)

U18 division 1 västra C herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (17.26) Casper Rydin.

Andra perioden: 0–2 (26.13) Melvin Österberg (Vilmer Sandström, Billy Lindqvist), 0–3 (31.09) Tristan Thy (Billy Lindqvist), 1–3 (33.28) Lucas Weman (Fabian Tingström), 2–3 (35.38) Lucas Weman (Kevin Karlsson).

Tredje perioden: 2–4 (51.34) Casper Rydin (Vilmer Sandström, Melvin Österberg), 2–5 (56.21) Casper Rydin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

IFK Arboga J18: 3-1-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Köping IF:2, borta, 2 november

IFK Arboga J18: Köping IF:2, borta, 9 november