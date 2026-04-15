Carolinas starka svit mot NY Islanders fortsätter
- Carolina segrade – 2–1 mot NY Islanders
- Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Mark Jankowski matchvinnare för Carolina
Carolina har haft det lätt mot NY Islanders i NHL. Och på onsdagen vann Carolina på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) borta i UBS Arena. Det var Carolinas fjärde raka seger mot NY Islanders.
Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.
NY Islanders–Carolina – mål för mål
Nikolaj Ehlers gjorde 1–0 till Carolina efter bara 3.05 på passning från Felix Unger Soerum och Logan Stankoven.
Efter 13.14 i andra perioden slog Bo Horvat till framspelad av Mathew Barzal och Victor Eklund och kvitterade för NY Islanders.
14.38 in i tredje perioden fick Mark Jankowski utdelning på pass av Joel Nyström och Alexander Nikisjin och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Carolina Hurricanes vunnit.
NY Islanders–Carolina 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)
NHL, UBS Arena
Första perioden: 0–1 (3.05) Nikolaj Ehlers (Felix Unger Soerum, Logan Stankoven).
Andra perioden: 1–1 (33.14) Bo Horvat (Mathew Barzal, Victor Eklund).
Tredje perioden: 1–2 (54.38) Mark Jankowski (Joel Nyström, Alexander Nikisjin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Islanders: 1-0-4
Carolina: 4-1-0
