Carolinas starka svit mot NY Islanders fortsätter

Carolina segrade – 2–1 mot NY Islanders

Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mark Jankowski matchvinnare för Carolina

Carolina har haft det lätt mot NY Islanders i NHL. Och på onsdagen vann Carolina på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) borta i UBS Arena. Det var Carolinas fjärde raka seger mot NY Islanders.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Islanders–Carolina – mål för mål

Nikolaj Ehlers gjorde 1–0 till Carolina efter bara 3.05 på passning från Felix Unger Soerum och Logan Stankoven.

Efter 13.14 i andra perioden slog Bo Horvat till framspelad av Mathew Barzal och Victor Eklund och kvitterade för NY Islanders.

14.38 in i tredje perioden fick Mark Jankowski utdelning på pass av Joel Nyström och Alexander Nikisjin och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Carolina Hurricanes vunnit.

NY Islanders–Carolina 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (3.05) Nikolaj Ehlers (Felix Unger Soerum, Logan Stankoven).

Andra perioden: 1–1 (33.14) Bo Horvat (Mathew Barzal, Victor Eklund).

Tredje perioden: 1–2 (54.38) Mark Jankowski (Joel Nyström, Alexander Nikisjin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 1-0-4

Carolina: 4-1-0