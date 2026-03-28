Carolinas segerrad mot New Jersey intakt

Carolina segrade – 5–2 mot New Jersey

Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jordan Staal matchvinnare för Carolina

Fem raka segrar hade Carolina mot just New Jersey i NHL inför lördagens match. Och på lördagen segrade Carolina på nytt – den här gången med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) hemma i Lenovo Center.

Timo Meier gav New Jersey ledningen efter 17.06 på passning från Dawson Mercer och Nico Hischier.

Carolina vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden inom bara 5.03.

Carolina gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Shayne Gostisbehere och Seth Jarvis. De två minuterna blev direkt matchavgörande.

Evgenii Dadonov reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte New Jersey. Carolina tog därmed en säker seger.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Carolina Hurricanes vunnit.

I nästa omgång har Carolina Montreal hemma i Lenovo Center, söndag 29 mars 23.00. New Jersey spelar hemma mot Chicago måndag 30 mars 01.00.

Carolina–New Jersey 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (17.06) Timo Meier (Dawson Mercer, Nico Hischier).

Andra perioden: 1–1 (30.10) Nikolaj Ehlers (Alexander Nikisjin, Taylor Hall), 2–1 (33.48) Jackson Blake (Taylor Hall, Shayne Gostisbehere), 3–1 (35.13) Jordan Staal (Nikolaj Ehlers, Jordan Martinook).

Tredje perioden: 4–1 (55.25) Shayne Gostisbehere, 5–1 (57.40) Seth Jarvis (Sean Walker, Sebastian Aho), 5–2 (59.36) Evgenii Dadonov (Johnny Kovacevic, Brenden Dillon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: Montreal Canadiens, hemma, 29 mars 23.00

New Jersey: Chicago Blackhawks, hemma, 30 mars 01.00