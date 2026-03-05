Carolinas fina svit fortsätter mot Vancouver

Carolina-seger med 6–4 mot Vancouver

Carolinas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nikolaj Ehlers tremålsskytt för Carolina

Vancouver har varit lite av ett favoritmotstånd för Carolina. På torsdagen tog Carolina ännu en seger borta mot Vancouver. Matchen i NHL slutade 6–4 (1–2, 4–1, 1–1). Det var Carolinas fjärde raka seger mot just Vancouver.

Segern var Carolinas sjätte på de senaste sju matcherna.

Nikolaj Ehlers med tre mål för Carolina

Carolina tog ledningen i början av första perioden genom Andrej Svetjnikov.

Filip Hronek och Marco Rossi såg till att Vancouver vände till ledning med 2–1.

I andra perioden var det i stället Carolina som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Efter 6.45 i tredje perioden reducerade Vancouvers Nils Höglander på nytt på pass av Elias Pettersson och Filip Hronek. Nikolaj Ehlers stod för målet när Carolina punkterade matchen med ett 4–6-mål med tolv sekunder kvar att spela efter pass från Sebastian Aho och Andrej Svetjnikov. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Nikolaj Ehlers gjorde tre mål för Carolina. Filip Hronek stod för tre poäng, varav ett mål för Vancouver.

Vancouver stannar därmed på åttonde och sista plats i Pacific division och Carolina toppar fortfarande tabellen i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, lördag 7 mars möter Vancouver Chicago borta i United Center 02.30 medan Carolina spelar borta mot Edmonton 03.00.

Vancouver–Carolina 4–6 (2–1, 1–4, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (1.17) Andrej Svetjnikov (Seth Jarvis, Shayne Gostisbehere), 1–1 (16.31) Marco Rossi (Elias Pettersson, Jake DeBrusk), 2–1 (17.15) Filip Hronek (Drew O’Connor, Linus Karlsson).

Andra perioden: 2–2 (22.30) Sean Walker (Taylor Hall, Jackson Blake), 2–3 (24.19) Nikolaj Ehlers (Jordan Staal, Jalen Chatfield), 2–4 (31.53) Sebastian Aho (Seth Jarvis, K’Andre Miller), 2–5 (32.50) Nikolaj Ehlers (Sean Walker), 3–5 (39.17) Brock Boeser (Marco Rossi, Filip Hronek).

Tredje perioden: 4–5 (46.45) Nils Höglander (Elias Pettersson, Filip Hronek), 4–6 (59.48) Nikolaj Ehlers (Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 0-1-4

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Vancouver: Chicago Blackhawks, borta, 7 mars 02.30

Carolina: Edmonton Oilers, borta, 7 mars 03.00