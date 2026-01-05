Carolina tog ny seger mot favoritmotståndet

Carolina vann med 3–1 mot New Jersey

Taylor Hall matchvinnare för Carolina

Carolinas 25:e seger

Carolina fortsätter att ha det lätt mot New Jersey i NHL. På måndagen vann Carolina på nytt – den här gången med 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) borta i Prudential Center. Det var Carolinas fjärde raka seger mot New Jersey.

Dallas nästa för Carolina

Nikolaj Ehlers gjorde 1–0 till Carolina efter bara 51 sekunder.

New Jersey kvitterade när Dawson Mercer hittade rätt på passning från Arseni Gritsyuk och Jonas Siegenthaler efter 7.34.

Efter 7.47 i andra perioden nätade Taylor Hall och gav Carolina ledningen.

12.16 in i tredje perioden fick Logan Stankoven utdelning framspelad av Taylor Hall och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att New Jersey ligger kvar på sjätte plats i Metropolitan division och Carolina på första plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 6–3.

Onsdag 7 januari spelar New Jersey borta mot NY Islanders 01.30 och Carolina mot Dallas hemma 01.00 i Lenovo Center.

New Jersey–Carolina 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (0.51) Nikolaj Ehlers, 1–1 (7.34) Dawson Mercer (Arseni Gritsyuk, Jonas Siegenthaler).

Andra perioden: 1–2 (27.47) Taylor Hall.

Tredje perioden: 1–3 (52.16) Logan Stankoven (Taylor Hall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-1-2

Carolina: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: New York Islanders, borta, 7 januari 01.30

Carolina: Dallas Stars, hemma, 7 januari 01.00