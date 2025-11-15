Carolina starkast – avgjorde i förlängningen mot Vancouver

Carolina vann med 4–3 efter förlängning

Carolinas femte seger på de senaste sex matcherna

Andrej Svetjnikov gjorde två mål för Carolina

Det blev en riktigt spännande match när Carolina mötte Vancouver i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 1–0). Sebastian Aho blev matchhjälte för Carolina med sitt mål i förlängningen.

Segern var Carolinas femte på de senaste sex matcherna.

Carolinas Andrej Svetjnikov tvåmålsskytt

Vancouver tog ledningen i början av första perioden genom Max Sasson.

Andrej Svetjnikov låg sen bakom vändningen till 2–1 för Carolina med två raka mål.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Elias Pettersson. Conor Garland gav laget ledningen tidigt i andra perioden på pass av Brock Boeser och Elias Pettersson. 6.30 in i tredje perioden slog Taylor Hall till på pass av Shayne Gostisbehere och Andrej Svetjnikov och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Carolina 4.29 in i förlängningen blev Sebastian Aho med det avgörande förlängningsmålet.

Andrej Svetjnikov gjorde två mål för Carolina och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Carolinas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vancouvers fjärde uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 5 mars i Rogers Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Carolina Edmonton i PNC Arena 01.00. Vancouver tar sig an Tampa Bay borta 23.00.

Carolina–Vancouver 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (2.42) Max Sasson (Mackenzie Maceachern, Linus Karlsson), 1–1 (4.15) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Seth Jarvis), 2–1 (5.02) Andrej Svetjnikov (Shayne Gostisbehere, Nikolaj Ehlers), 2–2 (9.19) Elias Pettersson.

Andra perioden: 2–3 (23.13) Conor Garland (Brock Boeser, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 3–3 (46.30) Taylor Hall (Shayne Gostisbehere, Andrej Svetjnikov).

Förlängning: 4–3 (64.29) Sebastian Aho.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

Vancouver: 1-2-2

Nästa match:

Carolina: Edmonton Oilers, hemma, 16 november

Vancouver: Tampa Bay Lightning, borta, 16 november