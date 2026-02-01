Carolina starkast – avgjorde i förlängningen mot Los Angeles

Carolina vann med 3–2 efter förlängning

Sebastian Aho matchvinnare för Carolina

34:e segern för Carolina

Matchen mellan Carolina och Los Angeles i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Carolina avgöra till 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Sebastian Aho som gjorde det avgörande målet.

Ottawa nästa för Carolina

Carolina tog ledningen efter sex minuter genom Jordan Staal assisterad av Andrej Svetjnikov och Shayne Gostisbehere.

Andra perioden blev mållös.

Carolina gjorde 2–0 genom Alexander Nikisjin efter 12.57 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Los Angeles reducerade och kvitterade till 2–2 genom Samuel Helenius och Quinton Byfield med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.11 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Carolina 2.00 in i förlängningen blev Sebastian Aho med det avgörande målet i förlängningen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Carolina med 18–15 och Los Angeles med 14–14 i målskillnad.

Los Angeles nya tabellposition är fjärde plats i Pacific division medan Carolina leder Metropolitan division.

När lagen möttes senast vann Carolina med 4–3 efter förlängning .

Onsdag 4 februari 01.00 spelar Carolina hemma mot Ottawa. Los Angeles möter Seattle hemma i Crypto.com Arena torsdag 5 februari 04.00.

Carolina–Los Angeles 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (6.25) Jordan Staal (Andrej Svetjnikov, Shayne Gostisbehere).

Tredje perioden: 2–0 (52.57) Alexander Nikisjin, 2–1 (53.21) Samuel Helenius (Jeff Malott, Brian Dumoulin), 2–2 (56.49) Quinton Byfield (Adrian Kempe).

Förlängning: 3–2 (62.00) Sebastian Aho.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-2-0

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match:

Carolina: Ottawa Senators, hemma, 4 februari 01.00

Los Angeles: Seattle Kraken, hemma, 5 februari 04.00