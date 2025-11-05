Carolina nollade NY Rangers – vann med 3–0

Seger för Carolina med 3–0 mot NY Rangers

Nikolaj Ehlers avgjorde för Carolina

Carolinas starka defensiv briljerade

Tre egna mål räckte mot NY Rangers. Carolina tog hem segern borta mot NY Rangers i NHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

NY Rangers–Carolina – mål för mål

Nikolaj Ehlers gav gästerna Carolina ledningen efter 14 minuter framspelad av Sean Walker och Sebastian Aho. Efter 17.14 i andra perioden slog Sean Walker till framspelad av Mike Reilly och Mark Jankowski och gjorde 0–2. Carolina gjorde också 0–3 genom Seth Jarvis på pass av Jordan Staal och Mike Reilly efter 18.21 i tredje perioden.

I nästa match möter NY Rangers Detroit borta på lördag 8 november 01.00. Carolina möter Minnesota fredag 7 november 01.00 hemma.

NY Rangers–Carolina 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: (Sean Walker, Sebastian Aho).

Andra perioden: 0–2 (37.14) Sean Walker (Mike Reilly, Mark Jankowski).

Tredje perioden: 0–3 (58.21) Seth Jarvis (Jordan Staal, Mike Reilly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Carolina: 2-0-3

Nästa match:

NY Rangers: Detroit Red Wings, borta, 8 november

Carolina: Minnesota Wild, hemma, 7 november