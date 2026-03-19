Carolina hetast i toppmötet med Pittsburgh

Carolina segrade – 6–5 efter förlängning

Sean Walker avgjorde för Carolina

Carolinas 43:e seger för säsongen

Topplagen Carolina och tredjeplacerade Pittsburgh möttes i NHL under torsdagen. Carolina vann matchen hemma med 6–5 (1–0, 1–1, 3–4, 1–0) efter förlängning.

Sean Walker blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 4.31 in i förlängningen.

Carolina tog ledningen efter nio minuter genom Jordan Martinook på passning från Jordan Staal och Jaccob Slavin.

Efter 9.57 i andra perioden nätade Sidney Crosby framspelad av Rickard Rakell och Erik Karlsson och kvitterade för Pittsburgh. Carolinas Jackson Blake gjorde 2–1 efter 16.51 på pass av Taylor Hall och Nikolaj Ehlers.

Pittsburgh kvitterade till 2–2 genom Erik Karlsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Carolina gjorde 3–2 genom Taylor Hall efter 3.27 i tredje perioden.

Pittsburgh kvitterade till 3–3 genom Bryan Rust efter 7.16 av perioden.

Efter 12.59 gjorde Carolina 4–3 genom Logan Stankoven.

Därefter fixade Pittsburghs Erik Karlsson och Benjamin Kindel att laget vände underläge till ledning med 4–5.

Carolina kvitterade till 5–5 genom K’Andre Miller i tredje perioden.

I förlängningen tog det 4.31 innan Carolina också avgjorde till 6–5. Stor matchhjälte blev Sean Walker, framspelad av Sebastian Aho och Seth Jarvis.

Erik Karlsson gjorde två mål för Pittsburgh och spelade dessutom fram till ett mål. Jackson Blake stod för tre poäng, varav ett mål för Carolina och Nikolaj Ehlers hade tre assists.

Carolina har tre segrar och två förluster och 17–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 22–22 i målskillnad.

Det här betyder att Pittsburgh ligger på andra plats i Metropolitan division och att Carolina leder Metropolitan division. Åtta poäng skiljer lagen åt.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Pittsburgh möter Winnipeg lördag 21 mars 18.00 hemma.

Carolina–Pittsburgh 6–5 (1–0, 1–1, 3–4, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (9.34) Jordan Martinook (Jordan Staal, Jaccob Slavin).

Andra perioden: 1–1 (29.57) Sidney Crosby (Rickard Rakell, Erik Karlsson), 2–1 (36.51) Jackson Blake (Taylor Hall, Nikolaj Ehlers).

Tredje perioden: 2–2 (40.59) Erik Karlsson (Rickard Rakell, Jevgenij Malkin), 3–2 (43.27) Taylor Hall (Jackson Blake, Logan Stankoven), 3–3 (47.16) Bryan Rust, 4–3 (52.59) Logan Stankoven (Nikolaj Ehlers, Jackson Blake), 4–4 (54.46) Erik Karlsson (Parker Wotherspoon, Sidney Crosby), 4–5 (55.09) Benjamin Kindel (Anthony Mantha, Ilya Solovyov), 5–5 (57.09) K’Andre Miller (Sean Walker, Nikolaj Ehlers).

Förlängning: 6–5 (64.31) Sean Walker (Sebastian Aho, Seth Jarvis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Pittsburgh: 2-2-1

Nästa match:

Pittsburgh: Winnipeg Jets, hemma, 21 mars 18.00