Carolina har kanonläge efter ny seger

Med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) borta har Carolina tagit ett jättegrepp om serien mot Ottawa i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Carolina leder matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Ottawa–Carolina – mål för mål

Carolina tog ledningen efter 5.13 genom Logan Stankoven efter förarbete från Taylor Hall och Eric Robinson.

Efter 16.06 i andra perioden nätade Drake Batherson framspelad av Nick Cousins och kvitterade för Ottawa. Carolinas Jackson Blake gjorde 1–2 efter 17.29 på pass av K’Andre Miller och Taylor Hall.

I tredje perioden höll Carolina i sin 2–1-ledning och vann.

Nästa match spelas i Canadian Tire Centre på lördag 21.00.

Ottawa–Carolina 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (5.13) Logan Stankoven (Taylor Hall, Eric Robinson).

Andra perioden: 1–1 (36.06) Drake Batherson (Nick Cousins), 1–2 (37.29) Jackson Blake (K’Andre Miller, Taylor Hall).

Utvisningar, Ottawa: 4×2 min. Carolina: 5×2 min.

Ställning i serien: Ottawa–Carolina 0–3 (bäst av 7)

Nästa match:

25 april, 21.00, Ottawa–Carolina, i Canadian Tire Centre

