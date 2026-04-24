Buffalo med ny seger i matchserien mot Boston

Buffalo har tagit greppet mot Boston, efter seger med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0) borta i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Buffalo leder nu matchserien med 2-1.

Boston–Buffalo – mål för mål

Efter 23 minuters spel gjorde Boston 1–0. Efter 10.58 i andra perioden slog Bowen Byram till på pass av Noah Östlund och Owen Power och kvitterade för Buffalo.

4.03 in i tredje perioden satte Alex Tuch pucken framspelad av Peyton Krebs och Bowen Byram och gav laget ledningen. Noah Östlund stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.24 kvar att spela efter pass från Jack Quinn. Därmed hade Buffalo vänt matchen.

Andra perioden: 1–0 (23.26) Tanner Jeannot (Charlie McAvoy), 1–1 (30.58) Bowen Byram (Noah Östlund, Owen Power).

Tredje perioden: 1–2 (44.03) Alex Tuch (Peyton Krebs, Bowen Byram), 1–3 (58.36) Noah Östlund (Jack Quinn).

Utvisningar, Boston: 4×2 min. Buffalo: 4×2 min.

Ställning i serien: Boston–Buffalo 1–2 (bäst av 7)

26 april, 20.00, Boston–Buffalo, i TD Garden