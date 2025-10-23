Carl-Adrian Björn stor matchhjälte när Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne slog Bollnäs/Alfta U18

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne-seger med 5–4 mot Bollnäs/Alfta U18

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes avgörande efter 59.14.

Carl-Adrian Björn tvåmålsskytt för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tog till slut hem segern mot Bollnäs/Alfta U18 i matchen hemma i Internetport Arena på torsdagen. Carl-Adrian Björn stod för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes avgörande mål med bara 46 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U18 Div 1 västra A herr slutade 5–4 (0–1, 2–3, 3–0).

Harry Arvidsson gav Bollnäs/Alfta U18 ledningen efter 11.57. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–4 till ledning med 5–4 inom bara 2.08. 4–4-målet kom med bara 2.5 kvar att spela genom Carl-Adrian Björn. Och med 46 sekunder kvar att spela kom också 5–4 genom Carl-Adrian Björn.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes nya tabellposition är sjätte plats medan Bollnäs/Alfta U18 är på femte plats.

Lagen möts på nytt i Bollnäs Ishall den 4 december.

I nästa match möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Gävle hemma på söndag 26 oktober 14.00. Bollnäs/Alfta U18 möter Strömsbro 2 söndag 2 november 16.45 borta.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Bollnäs/Alfta U18 5–4 (0–1, 2–3, 3–0)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (11.57) Harry Arvidsson.

Andra perioden: 1–1 (21.29) Oscar Sundberg (Alvin Ekmark), 1–2 (28.12) Oliver Hägglund (Wiktor Olsson), 2–2 (33.47) Sigge Asplund, 2–3 (36.28) Edvin Bengtsson (Viktor Björklund), 2–4 (38.57) Oliver Hägglund (Ludvig Dalebrant, Ludwig Dahlin).

Tredje perioden: 3–4 (57.06) Noah Dahlström (Thor Olsson, Hugo Thyr), 4–4 (57.55) Carl-Adrian Björn, 5–4 (59.14) Carl-Adrian Björn (Sigge Asplund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 2-0-3

Bollnäs/Alfta U18: 2-0-3

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Gävle GIK, hemma, 26 oktober

Bollnäs/Alfta U18: Strömsbro IF 2, borta, 2 november