Calle Westerlund tvåmålsskytt för Strömsbro i segern mot Sollentuna

Strömsbro-seger med 3–2 mot Sollentuna

Strömsbro vann mötet med Sollentuna borta med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) på söndagen i hockeyettan norra.

Oskar Klaar gjorde 1–0 till Strömsbro efter bara 1.46 assisterad av Olle Hellström.

Efter 15.29 kvitterade Sollentuna när Karl Strömberg hittade rätt framspelad av Hugo Wiberg och Nicklas Berglund. Efter 4.32 i andra perioden nätade Calle Westerlund framspelad av Adam Dahlström och gav Strömsbro ledningen. 10.26 in i tredje perioden slog Calle Westerlund till på nytt på pass av Abbe Broberg och ökade ledningen.

10.48 in i perioden nätade Sollentunas Ture Edvardsson framspelad av Lucas Eriksson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sollentuna.

Det här var Sollentunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Strömsbros tredje uddamålsseger.

Nästa motstånd för Sollentuna är Falu IF. Lagen möts lördag 22 november 16.00 i Lugnets Ishall. Strömsbro tar sig an Vallentuna hemma fredag 21 november 19.00.

Sollentuna–Strömsbro 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (1.46) Oskar Klaar (Olle Hellström), 1–1 (15.29) Karl Strömberg (Hugo Wiberg, Nicklas Berglund).

Andra perioden: 1–2 (24.32) Calle Westerlund (Adam Dahlström).

Tredje perioden: 1–3 (50.26) Calle Westerlund (Abbe Broberg), 2–3 (50.48) Ture Edvardsson (Lucas Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Sollentuna: Falu IF, borta, 22 november

Strömsbro: Vallentuna Hockey, hemma, 21 november