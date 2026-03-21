Calgary tog hem segern mot Florida hemma

Seger för Calgary med 4–1 mot Florida

Victor Olofsson avgjorde för Calgary

Andra raka segern för Calgary

Calgary segrade på hemmaplan i Scotiabank Saddledome mot Florida i NHL. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Calgary–Florida – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Joel Farabee gjorde 1–0 till Calgary 7.44 in i andra perioden på passning från Blake Coleman. Efter 10.10 i andra perioden nätade Victor Olofsson på pass av Adam Klapka och Olli Maeaettae och gjorde 2–0.

4.17 in i tredje perioden slog A.J Greer till framspelad av Donovan Sebrango och Tomas Nosek och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Florida. 16.59 in i perioden fick Morgan Frost utdelning på pass av Zayne Parekh och Matt Coronato och ökade ledningen. Efter 17.30 slog Matt Coronato till framspelad av Matvei Gridin och Blake Coleman och ökade ledningen för Calgary.

Calgary har tre segrar och två förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har två vinster och tre förluster och 11–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Calgary med 5–3.

Nästa motstånd för Calgary är Tampa Bay. Lagen möts måndag 23 mars 01.00 i Scotiabank Saddledome.

Calgary–Florida 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (27.44) Joel Farabee (Blake Coleman), 2–0 (30.10) Victor Olofsson (Adam Klapka, Olli Maeaettae).

Tredje perioden: 2–1 (44.17) A.J Greer (Donovan Sebrango, Tomas Nosek), 3–1 (56.59) Morgan Frost (Zayne Parekh, Matt Coronato), 4–1 (57.30) Matt Coronato (Matvei Gridin, Blake Coleman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Florida: 2-0-3

Nästa match:

Calgary: Tampa Bay Lightning, hemma, 23 mars 01.00