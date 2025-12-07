Calgary imponerade – höll nollan och vann
- Calgary vann med 2–0 mot Utah Mammoth
- Jegor Sjarangovitj avgjorde för Calgary
- Andra raka segern för Calgary
Calgary höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Utah Mammoth i NHL. Matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).
Calgary–Utah Mammoth – mål för mål
Jegor Sjarangovitj gjorde 1–0 till Calgary efter bara 16 sekunder efter förarbete av Nazem Kadri och Joel Farabee.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
17.46 in i tredje perioden nätade Calgarys Connor Zary och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Calgary har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 14–10 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Utah Mammoth med 3–1.
På tisdag 9 december 03.00 spelar Calgary hemma mot Buffalo och Utah Mammoth hemma mot Los Angeles.
Calgary–Utah Mammoth 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
NHL, Scotiabank Saddledome
Första perioden: 1–0 (0.16) Jegor Sjarangovitj (Nazem Kadri, Joel Farabee).
Tredje perioden: 2–0 (57.46) Connor Zary.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 3-1-1
Utah Mammoth: 2-0-3
Nästa match:
Calgary: Buffalo Sabres, hemma, 9 december
Utah Mammoth: Los Angeles Kings, hemma, 9 december
