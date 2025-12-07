Calgary imponerade – höll nollan och vann

Calgary vann med 2–0 mot Utah Mammoth

Jegor Sjarangovitj avgjorde för Calgary

Andra raka segern för Calgary

Calgary höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Utah Mammoth i NHL. Matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

Calgary–Utah Mammoth – mål för mål

Jegor Sjarangovitj gjorde 1–0 till Calgary efter bara 16 sekunder efter förarbete av Nazem Kadri och Joel Farabee.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

17.46 in i tredje perioden nätade Calgarys Connor Zary och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Calgary har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 14–10 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Utah Mammoth med 3–1.

På tisdag 9 december 03.00 spelar Calgary hemma mot Buffalo och Utah Mammoth hemma mot Los Angeles.

Calgary–Utah Mammoth 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (0.16) Jegor Sjarangovitj (Nazem Kadri, Joel Farabee).

Tredje perioden: 2–0 (57.46) Connor Zary.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-1-1

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Calgary: Buffalo Sabres, hemma, 9 december

Utah Mammoth: Los Angeles Kings, hemma, 9 december