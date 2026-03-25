Calgary fortsätter vinna – nu 3–2 mot Los Angeles

Calgary vann med 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar på hemmaplan mot Los Angeles på onsdagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i NHL. Det innebär också att Los Angeles åkte på fjärde förlusten i rad.

Därmed har Calgary vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Calgary–Los Angeles – mål för mål

Los Angeles startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.35 slog Quinton Byfield till på passning från Joel Armia och Drew Doughty.

Efter 14.50 i andra perioden nätade Olli Maeaettae framspelad av Victor Olofsson och Ryan Strome och kvitterade för Calgary.

Los Angeles tog ledningen redan efter efter 17 sekunder i tredje perioden på nytt genom Quinton Byfield efter förarbete från Trevor Moore och Alex Laferriere. 13.02 in i tredje perioden fick Zayne Parekh utdelning på pass av Matt Coronato och Matvei Gridin och kvitterade.

Calgarys Jegor Sjarangovitj blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Calgary är kvar på sjunde plats i Pacific division och Los Angeles stannar på fjärde plats, i Pacific division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (2.35) Quinton Byfield (Joel Armia, Drew Doughty).

Andra perioden: 1–1 (34.50) Olli Maeaettae (Victor Olofsson, Ryan Strome).

Tredje perioden: 1–2 (40.17) Quinton Byfield (Trevor Moore, Alex Laferriere), 2–2 (53.02) Zayne Parekh (Matt Coronato, Matvei Gridin).

Straffar: 3–2 (65.00) Jegor Sjarangovitj.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 4-0-1

Los Angeles: 1-3-1

Nästa match:

Calgary: Anaheim Ducks, hemma, 27 mars 02.00

Los Angeles: Vancouver Canucks, borta, 27 mars 03.00