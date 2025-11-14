Calgary förlänger segersviten mot San Jose

Calgary segrade – 2–0 mot San Jose

Blake Coleman matchvinnare för Calgary

Calgarys starka defensiv briljerade

Calgary fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På fredagen segrade Calgary på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) hemma i Scotiabank Saddledome. Det var Calgarys sjunde raka seger mot San Jose.

Winnipeg nästa för Calgary

Den första perioden slutade 0–0. Blake Coleman gjorde 1–0 till Calgary 5.38 in i andra perioden. Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med fem sekunder kvar att spela genom Samuel Honzek framspelad av Mikael Backlund. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Calgary har två segrar och tre förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har fyra vinster och en förlust och 13–6 i målskillnad.

Söndag 16 november 04.00 möter Calgary Winnipeg hemma i Scotiabank Saddledome medan San Jose spelar borta mot Seattle.

Calgary–San Jose 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Andra perioden: 1–0 (25.38) Blake Coleman.

Tredje perioden: 2–0 (59.55) Samuel Honzek (Mikael Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-0-3

San Jose: 4-0-1

Nästa match:

Calgary: Winnipeg Jets, hemma, 16 november

San Jose: Seattle Kraken, borta, 16 november