Calgary förlänger segersviten mot San Jose
- Calgary segrade – 2–0 mot San Jose
- Blake Coleman matchvinnare för Calgary
- Calgarys starka defensiv briljerade
Calgary fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På fredagen segrade Calgary på nytt – den här gången med 2–0 (0–0, 1–0, 1–0) hemma i Scotiabank Saddledome. Det var Calgarys sjunde raka seger mot San Jose.
Winnipeg nästa för Calgary
Den första perioden slutade 0–0. Blake Coleman gjorde 1–0 till Calgary 5.38 in i andra perioden. Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med fem sekunder kvar att spela genom Samuel Honzek framspelad av Mikael Backlund. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Calgary har två segrar och tre förluster och 9–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har fyra vinster och en förlust och 13–6 i målskillnad.
Söndag 16 november 04.00 möter Calgary Winnipeg hemma i Scotiabank Saddledome medan San Jose spelar borta mot Seattle.
Calgary–San Jose 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
NHL, Scotiabank Saddledome
Andra perioden: 1–0 (25.38) Blake Coleman.
Tredje perioden: 2–0 (59.55) Samuel Honzek (Mikael Backlund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 2-0-3
San Jose: 4-0-1
Nästa match:
Calgary: Winnipeg Jets, hemma, 16 november
San Jose: Seattle Kraken, borta, 16 november
