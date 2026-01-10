Calgary bröt förlustsviten – vann mot Pittsburgh

Calgary segrade – 2–1 mot Pittsburgh

Matt Coronato matchvinnare för Calgary

Yegor Chinakhov nätade för Pittsburgh

Efter fyra förluster i rad för Calgary i NHL kom en ljusning. Borta mot Pittsburgh kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i PPG PAINTS Arena slutade 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).

Columbus nästa för Calgary

Calgary startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.33 slog Connor Zary till.

Efter 9.17 i andra perioden slog Yegor Chinakhov till framspelad av Jevgenij Malkin och Benjamin Kindel och kvitterade för Pittsburgh.

Efter 42 sekunder i tredje perioden tog Calgary ledningen genom Matt Coronato efter förarbete av Rasmus Andersson och Mikael Backlund. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

Pittsburgh har fyra vinster och en förlust och 18–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har en vinst och fyra förluster och 8–18 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 januari i Scotiabank Saddledome.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Boston. Lagen möts söndag 11 januari 23.00 i TD Garden. Calgary tar sig an Columbus borta onsdag 14 januari 01.00.

Pittsburgh–Calgary 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (2.33) Connor Zary.

Andra perioden: 1–1 (29.17) Yegor Chinakhov (Jevgenij Malkin, Benjamin Kindel).

Tredje perioden: 1–2 (40.42) Matt Coronato (Rasmus Andersson, Mikael Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-0-1

Calgary: 1-0-4

Nästa match:

Pittsburgh: Boston Bruins, borta, 11 januari 23.00

Calgary: Columbus Blue Jackets, borta, 14 januari 01.00