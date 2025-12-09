Calgary besegrade Buffalo efter Jegor Sjarangovitjs dubbel

Calgary vann med 7–4 mot Buffalo

Calgarys Jegor Sjarangovitj tvåmålsskytt

Yan Kuznetsov matchvinnare för Calgary

Det blev Calgary som gick segrande ur mötet med Buffalo i NHL på hemmaplan, med 7–4 (2–0, 3–3, 2–1).

Calgarys fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Scotiabank Saddledome.

Jegor Sjarangovitj med två mål för Calgary

Calgary tog ledningen efter 9.54 genom Jegor Sjarangovitj assisterad av MacKenzie Weegar och Nazem Kadri.

2–0 kom efter 13.23 genom Rasmus Andersson efter förarbete från Matt Coronato och Nazem Kadri.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Calgary vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

Calgarys Nazem Kadri stod för ett mål och två assists och Jegor Sjarangovitj gjorde två mål och ett målgivande pass.

Säsongens första möte lagen emellan vann Calgary Flames med 6–2.

I nästa match möter Calgary Detroit hemma på torsdag 11 december 02.30. Buffalo möter Edmonton onsdag 10 december 03.00 borta.

Calgary–Buffalo 7–4 (2–0, 3–3, 2–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (9.54) Jegor Sjarangovitj (MacKenzie Weegar, Nazem Kadri), 2–0 (13.23) Rasmus Andersson (Matt Coronato, Nazem Kadri).

Andra perioden: 2–1 (24.24) Tage Thompson (Jason Zucker, Josh Norris), 3–1 (26.55) Jonathan Huberdeau (Matt Coronato, Morgan Frost), 3–2 (33.37) Owen Power (Peyton Krebs, Jacob Bryson), 4–2 (34.04) Nazem Kadri (Joel Farabee, Jegor Sjarangovitj), 4–3 (36.22) Rasmus Dahlin (Josh Doan, Josh Norris), 5–3 (37.27) Yan Kuznetsov (Blake Coleman).

Tredje perioden: 5–4 (57.29) Alex Tuch (Rasmus Dahlin, Jason Zucker), 6–4 (58.12) Mikael Backlund, 7–4 (59.53) Jegor Sjarangovitj (Yan Kuznetsov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-1-1

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Calgary: Detroit Red Wings, hemma, 11 december

Buffalo: Edmonton Oilers, borta, 10 december