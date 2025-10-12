Buster Lindqvist fyramålsskytt i Saltsjöbadens IF U18:s seger mot Älta IF

Saltsjöbadens IF U18 vann med 7–6 efter straffar

Buster Lindqvist gjorde fyra mål för Saltsjöbadens IF U18

William Knaust matchvinnare för Saltsjöbadens IF U18

Fyra mål hann Buster Lindqvist med när Saltsjöbadens IF U18 besegrade Älta IF på hemmaplan med 7–6 (0–3, 5–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar i U18 Div 1 östra B herr.

Saltsjöbadens IF U18:s Buster Lindqvist fyramålsskytt

I första perioden var det Älta IF som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Saltsjöbadens IF U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 5–2 och ställningen efter två perioder var 5–5.

Efter 06 sekunder i tredje perioden gjorde Älta IF 5–6 genom Jacob Svahn.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde 6–6 genom Buster Lindqvist efter 5.07 av perioden. Saltsjöbadens IF U18 vann straffläggningen efter att William Knaust satt den avgörande straffen.

Lagen möts igen 26 november i Ältahallen.

Nästa motstånd för Saltsjöbadens IF U18 är Spånga IS U18. Lagen möts torsdag 23 oktober 19.00 i Saltsjöbadens Ishall. Älta IF tar sig an Haninge Anchors HC U18 hemma söndag 19 oktober 18.30.

Saltsjöbadens IF U18–Älta IF 7–6 (0–3, 5–2, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (4.35) Elliot Danielsen (Alfred Friedman), 0–2 (5.15) Vilgot Erlandsson (Emil Därth), 0–3 (8.35) Anton Wannqvist (Alfred Friedman).

Andra perioden: 0–4 (21.45) Emil Därth (Liam Gripenberg, Malte Olenius), 1–4 (23.23) Buster Lindqvist (Sam Zekkar), 1–5 (25.38) Elliot Danielsen (Alfred Friedman), 2–5 (28.38) Buster Lindqvist (Hugo Andersson), 3–5 (30.33) William Knaust (Sid Tollemark), 4–5 (35.18) Buster Lindqvist (Hugo Bjurhult, Liam Dahllöf), 5–5 (35.51) Sid Tollemark.

Tredje perioden: 5–6 (40.06) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson), 6–6 (45.07) Buster Lindqvist (Hugo Bjurhult).

Straffar: 7–6 (65.00) William Knaust.

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Spånga IS IK, hemma, 23 oktober

Älta IF: Haninge Anchors HC, hemma, 19 oktober