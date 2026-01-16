Buffalo vann – efter Tage Thompsons hattrick

Buffalo-seger med 5–3 mot Montreal

Buffalos femte seger på de senaste sex matcherna

Tage Thompson med tre mål för Buffalo

Tage Thompson stod för tre mål när Buffalo vann mot Montreal på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 5–3 (2–2, 1–1, 2–0).

Buffalo hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Montreal.

Segern var Buffalos femte på de senaste sex matcherna.

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Cole Caufield.

Tage Thompson och Josh Doan gjorde att Buffalo vände till underläget till ledning med 2–1.

Montreal kvitterade till 2–2 genom Ivan Demidov.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.05 i andra perioden genom Nick Suzuki med assist av Lane Hutson och Cole Caufield. Efter 8.55 i andra perioden nätade Alex Tuch framspelad av Tage Thompson och Rasmus Dahlin och kvitterade för Buffalo.

5.11 in i tredje perioden fick Tage Thompson utdelning på nytt på pass av Josh Doan och gav laget ledningen. Tage Thompson stod för målet när Buffalo punkterade matchen med ett 5–3-mål med 1.40 kvar att spela assisterad av Zach Benson. Thompson fullbordade därmed Buffalos vändning. 5–3-målet blev matchens sista.

Buffalos Tage Thompson stod för tre mål och två assists.

När lagen senast möttes vann Montreal med 4–2.

I nästa omgång har Buffalo Minnesota hemma i KeyBank Center, lördag 17 januari 18.30. Montreal spelar borta mot Ottawa söndag 18 januari 01.00.

Buffalo–Montreal 5–3 (2–2, 1–1, 2–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (3.11) Cole Caufield (Noah Dobson), 1–1 (4.05) Tage Thompson (Noah Östlund, Jason Zucker), 2–1 (10.30) Josh Doan (Tage Thompson, Noah Östlund), 2–2 (14.20) Ivan Demidov (Lane Hutson, Nick Suzuki).

Andra perioden: 2–3 (23.05) Nick Suzuki (Lane Hutson, Cole Caufield), 3–3 (28.55) Alex Tuch (Tage Thompson, Rasmus Dahlin).

Tredje perioden: 4–3 (45.11) Tage Thompson (Josh Doan), 5–3 (58.20) Tage Thompson (Zach Benson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Montreal: 2-1-2

Nästa match:

Buffalo: Minnesota Wild, hemma, 17 januari 18.30

Montreal: Ottawa Senators, borta, 18 januari 01.00