Buffalo-seger i toppmötet med Pittsburgh

Buffalo vann med 5–1 mot Pittsburgh

Buffalos femte seger på de senaste sex matcherna

Josh Norris avgjorde för Buffalo

Det var toppmöte i NHL under fredagen när Pittsburgh tog emot andraplacerade Buffalo. Buffalo vann matchen med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0).

Därmed har Buffalo vunnit fem matcher i rad i NHL.

Pittsburgh–Buffalo – mål för mål

Ryan McLeod gjorde 1–0 till Buffalo efter 12.00. 1–1 kom efter 14.48 genom Bryan Rust framspelad av Benjamin Kindel.

I andra perioden var det Buffalo som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Josh Norris, Alex Tuch och Owen Power.

16.53 in i tredje perioden satte Mattias Samuelsson pucken och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Pittsburgh Penguins vunnit.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Philadelphia. Buffalo tar sig an Nashville hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 mars 23.30.

Pittsburgh–Buffalo 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (12.00) Ryan McLeod, 1–1 (14.48) Bryan Rust (Benjamin Kindel).

Andra perioden: 1–2 (24.10) Josh Norris (Josh Doan, Bowen Byram), 1–3 (26.18) Alex Tuch (Owen Power, Tage Thompson), 1–4 (30.30) Owen Power (Josh Norris, Noah Östlund).

Tredje perioden: 1–5 (56.53) Mattias Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Buffalo: 5-0-0

Nästa match:

Pittsburgh: Philadelphia Flyers, hemma, 7 mars 23.30

Buffalo: Nashville Predators, hemma, 7 mars 23.30