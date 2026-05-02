Buffalo säkrade segern mot Boston i sjätte matchen

Seger för Buffalo med 4–1 mot Boston

Mattias Samuelsson matchvinnare för Buffalo

David Pastrnak gjorde målet för Boston

Segern borta med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) gör att Buffalo har säkrat segern i matchserien mot Boston i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed vann Buffalo serien med 4-2.

Boston–Buffalo – mål för mål

Gästerna Buffalo började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.25 slog Alex Tuch till med assist av Rasmus Dahlin och Tage Thompson. Laget gjorde 0–2 när Mattias Samuelsson fick träff assisterad av Peyton Krebs och Tage Thompson efter 12.26.

David Pastrnak reducerade för Boston tidigt i andra perioden på passning från Pavel Zacha och Hampus Lindholm.

5.58 in i tredje perioden satte Zach Benson pucken framspelad av Josh Doan och ökade ledningen. Efter 16.40 nätade Josh Norris och ökade ledningen för Buffalo.

Buffalo är nu klart för kvartsfinal.

Boston–Buffalo 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 0–1 (3.25) Alex Tuch (Rasmus Dahlin, Tage Thompson), 0–2 (12.26) Mattias Samuelsson (Peyton Krebs, Tage Thompson).

Andra perioden: 1–2 (21.54) David Pastrnak (Pavel Zacha, Hampus Lindholm).

Tredje perioden: 1–3 (45.58) Zach Benson (Josh Doan), 1–4 (56.40) Josh Norris.

Utvisningar, Boston: 3×2 min, 1×5 min. Buffalo: 1×2 min.

Slutresultat i serien: Boston–Buffalo 2–4 (bäst av 7)