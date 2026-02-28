Buffalo avgjorde i sista perioden och vann mot Florida

Buffalo vann med 3–2 mot Florida

Peyton Krebs avgjorde för Buffalo

Andra raka segern för Buffalo

Buffalo vann borta mot Florida i NHL med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Buffalo avgjorde i sista perioden.

Tampa Bay nästa för Buffalo

Alex Tuch gav Buffalo ledningen efter 17 minuters spel efter pass från Ryan McLeod och Bowen Byram.

Efter 13.51 i andra perioden slog Matthew Tkachuk till framspelad av Brad Marchand och Sam Bennett och kvitterade för Florida.

Buffalo startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Beck Malenstyn och Peyton Krebs. Florida gjorde 2–3 genom Sam Bennett efter 19.25 men kom aldrig närmare.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Buffalo Sabres har tagit två segrar före den här matchen. Florida Panthers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Florida tar sig an NY Islanders i nästa match borta måndag 2 mars 00.30. Buffalo möter Tampa Bay borta söndag 1 mars 01.00.

Florida–Buffalo 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (17.48) Alex Tuch (Ryan McLeod, Bowen Byram).

Andra perioden: 1–1 (33.51) Matthew Tkachuk (Brad Marchand, Sam Bennett).

Tredje perioden: 1–2 (51.38) Beck Malenstyn (Josh Norris, Noah Östlund), 1–3 (58.43) Peyton Krebs (Tage Thompson, Alex Tuch), 2–3 (59.25) Sam Bennett.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

Florida: New York Islanders, borta, 2 mars 00.30

Buffalo: Tampa Bay Lightning, borta, 1 mars 01.00