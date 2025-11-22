Brynäs vann i förlängningen mot Rögle

Brynäs vann med 3–2 efter förlängning

Anton Rödin matchvinnare för Brynäs

Tredje raka segern för Brynäs

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Brynäs avgöra den jämna matchen hemma mot Rögle i SHL. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0). Anton Rödin gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Brynäs.

Brynäs–Rögle – mål för mål

Linus Ölund gav Brynäs ledningen efter fem minuters spel framspelad av Jack Kopacka och Bobby Trivigno.

Redan efter 3.32 i andra perioden kvitterade Rögle genom Linus Sandin assisterad av Karson Kuhlman och Simon Zether.

Rögle gjorde också 1–2 efter 16.57 i andra perioden när Linus Sandin hittade rätt på nytt på pass av Felix Nilsson och Fredrik Olofsson.

15.56 in i tredje perioden fick Kieffer Bellows utdelning framspelad av Johan Larsson och Michal Kempny och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Brynäs blev Anton Rödin som 4.21 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Brynäs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rögles tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Brynäs ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Rögle på tredje plats.

Nästa motstånd för Brynäs är LHC. Rögle tar sig an Djurgården hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Brynäs–Rögle 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (5.18) Linus Ölund (Jack Kopacka, Bobby Trivigno).

Andra perioden: 1–1 (23.32) Linus Sandin (Karson Kuhlman, Simon Zether), 1–2 (36.57) Linus Sandin (Felix Nilsson, Fredrik Olofsson).

Tredje perioden: 2–2 (55.56) Kieffer Bellows (Johan Larsson, Michal Kempny).

Förlängning: 3–2 (64.21) Anton Rödin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: Linköping HC, borta, 27 november

Rögle: Djurgårdens IF, hemma, 27 november