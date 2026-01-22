Brynäs vann efter förlängning mot Djurgården

Brynäs-seger med 3–2 efter förlängning

Johan Larsson matchvinnare för Brynäs

Tredje raka förlusten för Djurgården

Brynäs väg till seger mot Djurgården hemma i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Johan Larsson spelade en avgörande roll för Brynäs med det vinnande målet i förlängningen.

Vinsten mot Djurgården innebär att Brynäs har fem segrar i rad på hemmaplan.

Brynäs–Djurgården – mål för mål

Mathias Emilio Pettersen gjorde 1–0 till Djurgården efter bara 3.06 efter förarbete av Joey Laleggia och Oula Palve. Brynäs kvitterade till 1–1 efter 13.30 genom Robert Hägg på pass av Nicklas Bäckström och Anton Rödin.

Brynäs gjorde också 2–1 efter 11.14 i andra perioden när Michal Kempny fick träff framspelad av Axel Andersson och Nicklas Bäckström. Djurgårdens Anton Frondell gjorde 2–2 efter 17.31 på pass av Joey Laleggia och Colby Sissons.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 3.14 innan Brynäs avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Johan Larsson, på pass av Johannes Kinnvall och Erik Källgren.

Brynäs ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Djurgården ligger på tionde plats.

Brynäs möter HV 71 i nästa match borta lördag 24 januari 18.00. Djurgården möter samma dag Malmö hemma.

Brynäs–Djurgården 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (3.06) Mathias Emilio Pettersen (Joey Laleggia, Oula Palve), 1–1 (13.30) Robert Hägg (Nicklas Bäckström, Anton Rödin).

Andra perioden: 2–1 (31.14) Michal Kempny (Axel Andersson, Nicklas Bäckström), 2–2 (37.31) Anton Frondell (Joey Laleggia, Colby Sissons).

Förlängning: 3–2 (63.14) Johan Larsson (Johannes Kinnvall, Erik Källgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: HV 71, borta, 24 januari 18.00

Djurgården: IF Malmö Redhawks, hemma, 24 januari 18.00