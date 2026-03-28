Brynäs vann 68:e matchen – reducerar serien mot Växjö efter dramatik

Brynäs-seger med 3–2 efter förlängning

Jakob Silfverberg matchvinnare för Brynäs

Växjö nästa motståndare för Brynäs

Brynäs vann 68:e matchen mot Växjö på hemmaplan med 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) efter förlängning i SM-kvartsfinalen. Därmed reducerar Brynäs i matchserien, som Växjö leder med 2-1 i matcher.

Segermålet för Brynäs stod Jakob Silfverberg för 8.20 in i fjärde perioden.

Brynäs–Växjö – mål för mål

Varken Brynäs eller Växjö fick till det i avsluten i de två första perioderna.

Efter 1.54 i tredje perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Mattias Norlinder på pass av Anton Rödin och Lucas Pettersson.

Växjö kvitterade till 1–1 genom Lucas Elvenes efter 9.39 av perioden.

Brynäs gjorde 2–1 genom Bobby Trivigno på pass av Lucas Pettersson och Mattias Norlinder efter 14.23.

Växjö gjorde 2–2 genom Reid Gardiner med 4 sekunder kvar av perioden.

I förlängningen tog det 8.20 innan Brynäs avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Jakob Silfverberg, på pass av Kieffer Bellows och Michal Kempny.

Lagen möts igen på måndag 19.00 i Monitor ERP Arena.

Brynäs–Växjö 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0)

SM-kvartsfinalen, Monitor ERP Arena

Tredje perioden: 1–0 (41.54) Mattias Norlinder (Anton Rödin, Lucas Pettersson), 1–1 (49.39) Lucas Elvenes (Joel Persson, Elias Rosén), 2–1 (54.23) Bobby Trivigno (Lucas Pettersson, Mattias Norlinder), 2–2 (59.56) Reid Gardiner (Lucas Elvenes, Joel Persson).

Förlängning: 3–2 (68.20) Jakob Silfverberg (Kieffer Bellows, Michal Kempny).

Ställning i serien: Brynäs–Växjö 1–2

Nästa match:

30 mars, 19.00, Brynäs–Växjö, i Monitor ERP Arena