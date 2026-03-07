Brynäs förlänger segersviten mot Skellefteå AIK U20

Seger för Brynäs med 6–3 mot Skellefteå AIK U20

Hugo Östberg med två mål för Brynäs

Leo Sundqvist avgjorde för Brynäs

Brynäs har haft det lätt mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. Och på lördagen vann Brynäs på nytt – den här gången med 6–3 (1–1, 2–1, 3–1) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs fjärde raka seger mot Skellefteå AIK U20.

– Gillar vår första och tredje period. Tycker vi för spelet på ett bra sätt och spelar ett bra spel utan puck, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK U20 nu har fyra förluster i rad.

Brynäs Hugo Östberg tvåmålsskytt

Hugo Östberg gav Brynäs ledningen efter tolv minuters spel assisterad av Theo Östberg och Tim Östling. Skellefteå AIK U20 kvitterade när Johan Stenberg fick träff efter pass från Noel Ingelsson efter 18.46.

Brynäs startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Cedrik Johansson och Alieu Moldal Bah innan Skellefteå AIK U20 svarade och gjorde 3–2 genom Otto Johansson.

4.06 in i tredje perioden fick Leo Sundqvist utdelning framspelad av Alieu Moldal Bah och Carl-Wilhelm Brismo och ökade ledningen. 6.46 in i perioden nätade Skellefteå AIK U20:s Viktor Klingsell framspelad av Linus Debou Rudslätt och Zeb Lindgren och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Skellefteå AIK U20. Efter 7.58 slog Hugo Östberg till återigen på pass av Carl-Wilhelm Brismo och Theo Östberg och ökade ledningen för Brynäs. Efter 17.46 gjorde Hugo Engelaar mål på pass av Melwin Larsson och Leo Berggren och ökade ledningen för Brynäs. 6–3-målet blev matchens sista.

Carl-Wilhelm Brismo och Theo Östberg gjorde noll mål och tre assist var för Brynäs.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brynäs IF vunnit.

Brynäs tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 8 mars 12.00. Skellefteå AIK U20 möter samma dag 11.00 Timrå U20 borta.

Brynäs–Skellefteå AIK U20 6–3 (1–1, 2–1, 3–1)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (12.37) Hugo Östberg (Theo Östberg, Tim Östling), 1–1 (18.46) Johan Stenberg (Noel Ingelsson).

Andra perioden: 2–1 (21.06) Cedrik Johansson (Hugo Östberg, Theo Östberg), 3–1 (28.05) Alieu Moldal Bah (Michal Svrcek, Carl-Wilhelm Brismo), 3–2 (34.33) Otto Johansson (Tim Dahlgren, Johan Stenberg).

Tredje perioden: 4–2 (44.06) Leo Sundqvist (Alieu Moldal Bah, Carl-Wilhelm Brismo), 4–3 (46.46) Viktor Klingsell (Linus Debou Rudslätt, Zeb Lindgren), 5–3 (47.58) Hugo Östberg (Carl-Wilhelm Brismo, Theo Östberg), 6–3 (57.46) Hugo Engelaar (Melwin Larsson, Leo Berggren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, hemma, 8 mars 12.00

Skellefteå AIK U20: Timrå, borta, 8 mars 11.00