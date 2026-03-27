Brynäs svenska mästare – vann mot Frölunda HC

Seger för Brynäs med 6–2 mot Frölunda HC

Viivi Vainikka med två mål för Brynäs

Tredje raka segern för Brynäs

Det blev seger på hemmaplan med 6–2 (2–1, 1–1, 3–0) mot Frölunda HC och därmed är det klart att Brynäs är svenska mästare. Brynäs vann SM-finalen dam totalt med 3-0 i matcher.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte så här om matchen:

– Vår bästa match i denna finalserie men vi räcker inte riktigt till. Jag är extremt stolt över mina spelare, ledare och Frölunda som organisation. Vi utvärderar och kommer tillbaka ännu starkare. Jag passar också på att gratulera Brynäs till guldet.

Frölunda HC tog ledningen i första perioden genom Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Viivi Vainikka och Tilde Sundnäs Grillfors låg sen bakom vändningen till 2–1 för Brynäs.

Efter 11.54 i andra perioden nätade Sofie Lundin och kvitterade för Frölunda HC. Brynäs Viivi Vainikka gjorde 3–2 efter 13.05 på pass av Noora Tulus. Målet var Viivi Vainikkas femte i SM-finalen dam.

Även i tredje perioden var Brynäs starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Jenniina Nylund, Noora Tulus och Elin Svensson och avgjorde matchen.

Noora Tulus gjorde ett mål för Brynäs och tre målgivande passningar.

Brynäs–Frölunda HC 6–2 (2–1, 1–1, 3–0)

SM-finalen dam, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (11.00) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Tuva Kandell), 1–1 (14.37) Viivi Vainikka (Noora Tulus), 2–1 (18.43) Tilde Sundnäs Grillfors (Hanna Thuvik, Jenniina Nylund).

Andra perioden: 2–2 (31.54) Sofie Lundin, 3–2 (33.05) Viivi Vainikka (Noora Tulus).

Tredje perioden: 4–2 (40.40) Jenniina Nylund (Hanna Thuvik, Noora Tulus), 5–2 (58.01) Noora Tulus, 6–2 (59.17) Elin Svensson.

Slutresultat i serien: Brynäs–Frölunda HC 3–0