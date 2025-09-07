Brynäs segrare hemma mot Färjestad – Noora Tulus matchvinnare

Seger för Brynäs med 4–1 mot Färjestad

Noora Tulus med två mål för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs besegrade Färjestad på hemmaplan i söndagens match i SDHL. 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) slutade matchen.

Det var andra raka för Brynäs, efter 2–0-segern mot Linköping i premiären.

Noora Tulus tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 6.22, genom Jenniina Nylund framspelad av Viivi Vainikka och Hanna Thuvik. Brynäs utökade ledningen genom Noora Tulus efter 46 sekunder i andra perioden.

Färjestad reducerade dock till 2–1 genom Alexie Guay efter 12.38 av perioden. Även i tredje perioden var Brynäs starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Noora Tulus och Elin Svensson och avgjorde matchen.

Brynäs Viivi Vainikka hade tre assists och Noora Tulus gjorde två mål och ett målgivande pass.

Tisdag 9 september 19.00 spelar Brynäs borta mot Djurgården. Färjestad möter HV 71 borta i Husqvarna Garden onsdag 10 september 18.00.

Brynäs–Färjestad 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (6.22) Jenniina Nylund (Viivi Vainikka, Hanna Thuvik).

Andra perioden: 2–0 (20.46) Noora Tulus (Viivi Vainikka, Oona Koukkula), 2–1 (32.38) Alexie Guay (Annie Silén, Emma Murén).

Tredje perioden: 3–1 (41.55) Noora Tulus (Sara Cajanova, Hanna Thuvik), 4–1 (56.04) Elin Svensson (Viivi Vainikka, Noora Tulus).

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 9 september

Färjestad: HV71, borta, 10 september