Brynäs segrare borta mot Örebro Hockey – Johannes Kinnvall matchvinnare
Följ HockeySverige på
Google news
- Brynäs vann med 3–2 mot Örebro Hockey
- Johannes Kinnvall med två mål för Brynäs
- Johan Larsson matchvinnare för Brynäs
Brynäs besegrade Örebro Hockey på bortaplan i tisdagens match i SHL. 2–3 (0–2, 2–1, 0–0) slutade matchen.
Johannes Kinnvall med två mål för Brynäs
Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom David Quenneville och Linus Arnesson i andra perioden.
Brynäs gjorde dock 2–3 genom Johan Larsson efter 17.45 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 3–2-ledning och vann.
Det här var Örebro Hockeys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs fjärde uddamålsseger.
I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på tionde plats. Örebro Hockey är på nionde plats. Ett fint lyft för Örebro Hockey som låg på 13:e plats så sent som den 17 oktober.
Örebro Hockey möter LHC i nästa match hemma torsdag 30 oktober 19.00. Brynäs möter samma dag Skellefteå AIK borta.
Örebro Hockey–Brynäs 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)
SHL, Behrn Arena
Första perioden: 0–1 (8.11) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno), 0–2 (15.35) Johannes Kinnvall (Johan Larsson, Nicklas Bäckström).
Andra perioden: 1–2 (28.22) David Quenneville (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist), 2–2 (36.25) Linus Arnesson (Kalle Kossila, David Quenneville), 2–3 (37.45) Johan Larsson (Anton Rödin, Kieffer Bellows).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey: 3-0-2
Brynäs: 2-0-3
Nästa match:
Örebro Hockey: Linköping HC, hemma, 30 oktober
Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 30 oktober
Den här artikeln handlar om: