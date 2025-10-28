Brynäs segrare borta mot Örebro Hockey – Johannes Kinnvall matchvinnare

Brynäs vann med 3–2 mot Örebro Hockey

Johannes Kinnvall med två mål för Brynäs

Johan Larsson matchvinnare för Brynäs

Brynäs besegrade Örebro Hockey på bortaplan i tisdagens match i SHL. 2–3 (0–2, 2–1, 0–0) slutade matchen.

Johannes Kinnvall med två mål för Brynäs

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom David Quenneville och Linus Arnesson i andra perioden.

Brynäs gjorde dock 2–3 genom Johan Larsson efter 17.45 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Örebro Hockeys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs fjärde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på tionde plats. Örebro Hockey är på nionde plats. Ett fint lyft för Örebro Hockey som låg på 13:e plats så sent som den 17 oktober.

Örebro Hockey möter LHC i nästa match hemma torsdag 30 oktober 19.00. Brynäs möter samma dag Skellefteå AIK borta.

Örebro Hockey–Brynäs 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (8.11) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno), 0–2 (15.35) Johannes Kinnvall (Johan Larsson, Nicklas Bäckström).

Andra perioden: 1–2 (28.22) David Quenneville (Kalle Kossila, Patrik Karlkvist), 2–2 (36.25) Linus Arnesson (Kalle Kossila, David Quenneville), 2–3 (37.45) Johan Larsson (Anton Rödin, Kieffer Bellows).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-0-2

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey: Linköping HC, hemma, 30 oktober

Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 30 oktober