Brynäs säkrade segern mot Skellefteå AIK i fjärde matchen

Seger för Brynäs med 1–0 mot Skellefteå AIK

Wilma Wäng-Germundsson matchvinnare för Brynäs

Brynäs höll nollan

Segern på bortaplan med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) i fjärde matchen gör att Brynäs har vunnit matchserien mot Skellefteå AIK i SM-kvartsfinalen dam. Brynäs vann totalt med 3-1 i matcher.

Wilma Wäng-Germundsson stod för Brynäs avgörande mål 1.27 in i andra perioden.

Skellefteå AIK–Brynäs – mål för mål

Skellefteå AIK–Brynäs 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

SM-kvartsfinalen dam

Andra perioden: 0–1 (21.27) Wilma Wäng-Germundsson (Jenniina Nylund).