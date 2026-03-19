Brynäs kvitterade serien mot Luleå

Seger för Brynäs med 3–2 mot Luleå

Mattias Hansen avgjorde för Brynäs

Tre raka mål för Brynäs

Brynäs vann borta med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1) och utjämnade till 2-2 i matchserien mot Luleå i åttondelsfinalen i U20-SM. Matchen slutade 3–2 (2–0, 1–1, 0–1). Nästa match blir nu helt avgörande.

Luleå nästa för Brynäs

Cedrik Johansson gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 1.17 assisterad av Edvin Nääs. Efter 10.20 gjorde laget 0–2 när Lucas Rosander fick träff efter förarbete av Michal Svrcek och Victor Raftheim Hedin.

Efter 11.06 i andra perioden slog Mattias Hansen till på pass av Michal Svrcek och Leo Sundqvist och gjorde 0–3. Luleås Måns Josbrant gjorde 1–3 efter 18.36 framspelad av Casper Kjölmoen.

Efter 10.36 i tredje perioden reducerade Luleås David Granberg på nytt på pass av David Thomasson och Casper Juustovaara Karlsson. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Nästa match spelas på söndag 12.00.

Luleå–Brynäs 2–3 (0–2, 1–1, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (1.17) Cedrik Johansson (Edvin Nääs), 0–2 (10.20) Lucas Rosander (Michal Svrcek, Victor Raftheim Hedin).

Andra perioden: 0–3 (31.06) Mattias Hansen (Michal Svrcek, Leo Sundqvist), 1–3 (38.36) Måns Josbrant (Casper Kjölmoen).

Tredje perioden: 2–3 (50.36) David Granberg (David Thomasson, Casper Juustovaara Karlsson).

Ställning i serien: Luleå–Brynäs 2–2

Nästa match:

22 mars, 12.00, Brynäs–Luleå