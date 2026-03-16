Brynäs klart för SM-final – avgjorde serien mot Luleå

Brynäs vann med 4–0 mot Luleå

Matilda Österman avgjorde för Brynäs

Tredje raka segern för Brynäs

Brynäs har säkrat segern i matchserien mot Luleå i SM-semifinalen dam, totalt med 3-0 i matcher. Det efter seger hemma med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Brynäs–Luleå – mål för mål

Matilda Österman gav Brynäs ledningen efter 12.16 efter förarbete från Jenniina Nylund och Ebba Hesselvall.

Efter 4.31 i andra perioden slog Elin Svensson till på pass av Noora Tulus och Oona Koukkula och gjorde 2–0. Hanna Thuvik gjorde dessutom 3–0 efter 10.30 framspelad av Jenniina Nylund och Viivi Vainikka.

Efter 11.07 i tredje perioden gjorde Noora Tulus också 4–0 med assist av Viivi Vainikka.

Första perioden: 1–0 (12.16) Matilda Österman (Jenniina Nylund, Ebba Hesselvall).

Andra perioden: 2–0 (24.31) Elin Svensson (Noora Tulus, Oona Koukkula), 3–0 (30.30) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund, Viivi Vainikka).

Tredje perioden: 4–0 (51.07) Noora Tulus (Viivi Vainikka).

Ställning i serien: Brynäs–Luleå 3–0