Brynäs besegrade HV 71 med 4–1

Brynäs vann med 4–1 mot HV 71

Noora Tulus avgjorde för Brynäs

Andra raka nederlaget för HV 71

Brynäs vann hemma mot HV 71 i SDHL. Matchen på fredagen slutade 4–1 (2–0, 2–0, 0–1).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Brynäs, som nu har fyra raka segrar.

Frölunda HC nästa för Brynäs

Brynäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Tilde Sundnäs Grillfors och Hanna Thuvik. 17.10 in i tredje perioden slog Kennedy Bobyck till och reducerade. Mer än så blev det dock inte för HV 71. Målet var Kennedy Bobycks femte i SDHL.

Hanna Thuvik gjorde ett mål för Brynäs och två målgivande passningar.

Det här betyder att Brynäs ligger kvar på andra plats i tabellen och HV 71 sist, på tionde plats.

Söndag 5 oktober möter Brynäs Frölunda HC hemma 14.00 och HV 71 möter Modo Hockey borta 12.00.

Brynäs–HV 71 4–1 (2–0, 2–0, 0–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (14.43) Viivi Vainikka (Hanna Thuvik), 2–0 (19.09) Noora Tulus (Hanna Thuvik, Wilma Wäng-Germundsson).

Andra perioden: 3–0 (33.46) Tilde Sundnäs Grillfors (Elin Svensson), 4–0 (37.28) Hanna Thuvik (Maude Poulin-Labelle).

Tredje perioden: 4–1 (57.10) Kennedy Bobyck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-2-1

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Frölunda HC, hemma, 5 oktober

HV 71: Modo Hockey, borta, 5 oktober