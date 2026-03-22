Brynäs avgjorde serien i femte matchen
Det blev seger hemma i avgörande mötet med 3–1 (0–0, 0–0, 3–1). Det gör att Brynäs har avgjort matchserien mot Luleå i åttondelsfinalen i U20-SM. Brynäs vann med 3-2 i matcher.
Brynäs Theo Östberg tvåmålsskytt
Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.
Brynäs tog ledningen först efter 9.58 i tredje perioden genom Theo Östberg framspelad av Leo Sundqvist och Hugo Engelaar. 11.53 in i tredje perioden fick Tsimafej Tuzin utdelning på pass av Måns Josbrant och kvitterade. 14.49 in i perioden slog Theo Östberg till på nytt på pass av Hugo Engelaar och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 57 sekunder kvar att spela genom Leo Sundqvist. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Brynäs är nu klart för kvartsfinal.
Brynäs–Luleå 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)
Åttondelsfinalen i U20-SM
Tredje perioden: 1–0 (49.58) Theo Östberg (Leo Sundqvist, Hugo Engelaar), 1–1 (51.53) Tsimafej Tuzin (Måns Josbrant), 2–1 (54.49) Theo Östberg (Hugo Engelaar), 3–1 (59.03) Leo Sundqvist.
Slutresultat i serien: Brynäs–Luleå 3–2
