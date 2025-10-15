Brynäs avgjorde i förlängningen mot SDE

Brynäs vann med 3–2 efter förlängning

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hanna Thuvik matchvinnare för Brynäs

Det blev en riktigt spännande match när Brynäs mötte SDE i SDHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Hanna Thuvik stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Brynäs.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att SDE nu har sex förluster i rad.

Brynäs–SDE – mål för mål

Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lisa Johansson efter 1.02, men Brynäs kvitterade genom Viivi Vainikka efter 11.34. Efter 7.36 i andra perioden nätade Gabriela Jones framspelad av Tereza Pistekova och Lisa Johansson och gav SDE ledningen. 11.54 in i tredje perioden slog Elin Svensson till på pass av Anna Brenkle och Tilde Sundnäs Grillfors och kvitterade. Stor matchhjälte för Brynäs blev Hanna Thuvik som 3.28 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Brynäs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SDE:s sjunde uddamålsförlust.

SDE ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Brynäs är på andra plats.

Lördag 18 oktober 17.00 spelar Brynäs borta mot Modo Hockey. SDE möter Frölunda HC hemma i Enebybergs Ishall fredag 17 oktober 19.00.

Brynäs–SDE 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (1.02) Lisa Johansson (Tereza Pistekova), 1–1 (11.34) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Hanna Thuvik).

Andra perioden: 1–2 (27.36) Gabriela Jones (Tereza Pistekova, Lisa Johansson).

Tredje perioden: 2–2 (51.54) Elin Svensson (Anna Brenkle, Tilde Sundnäs Grillfors).

Förlängning: 3–2 (63.28) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund, Mina Waxin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

SDE: 0-2-3

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, borta, 18 oktober

SDE: Frölunda HC, hemma, 17 oktober