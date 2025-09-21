Bror Söder Jonsson målskytt när Lycksele förlorade

Seger för Haparanda med 5–1 mot Lycksele

Joona Vaara matchvinnare för Haparanda

Andra raka segern för Haparanda

Lycksele förlorade mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr i Swoosh Arena. 1–5 (1–2, 0–3, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Brooklyn Tigers UHF J18 nästa för Haparanda

Haparanda startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Eemil Jokitalo och Joona Vaara innan Lycksele svarade och gjorde 2–1 genom Bror Söder Jonsson. Även i andra perioden var Haparanda starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Eetu Huttunen, Artturi Moilanen och Vili Ukonaho. I tredje perioden höll Haparanda i sin 5–1-ledning och vann.

Efter två matcher är Lycksele utan poäng medan Haparanda har vunnit båda matcherna hittills.

Den 26 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Norra Finans Arena.

Nästa motstånd för Lycksele är Brooklyn Tigers UHF J18. Lagen möts lördag 27 september 15.00 i Lulebohallen.

Lycksele–Haparanda 1–5 (1–2, 0–3, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (5.37) Eemil Jokitalo (Eemeli Posti), 0–2 (12.53) Joona Vaara (Jan Niemelä), 1–2 (19.32) Bror Söder Jonsson (Eliaz Stenvall Holmlund).

Andra perioden: 1–3 (22.36) Eetu Huttunen (Oskar Keisu), 1–4 (30.09) Artturi Moilanen (Eemil Jokitalo, Eemeli Posti), 1–5 (34.48) Vili Ukonaho (Oskar Keisu).

Nästa match:

Lycksele: Brooklyn Tigers UHF, borta, 27 september