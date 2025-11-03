Brooklyn Tigers UHF U18 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Haparanda

Brooklyn Tigers UHF U18-seger med 3–2 efter straffar

Lowe Englund avgjorde för Brooklyn Tigers UHF U18

Tredje raka förlusten för Haparanda

Det var jämnt hela vägen när Brooklyn Tigers UHF U18 mötte Haparanda hemma i U18 division 1 norra A herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Brooklyn Tigers UHF U18 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0). Lowe Englund blev hjälte i straffläggningen.

Brooklyn Tigers UHF U18–Haparanda – mål för mål

Jan Niemelä gjorde 1–0 till Haparanda efter bara 50 sekunder på pass av Eetu Huttunen och Eemeli Posti.

Andra perioden blev mållös. Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 1–1 genom Lucas Pasma Ferden i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 14.44 i tredje perioden gjorde Haparanda 1–2 genom Eetu Huttunen.

Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 2–2 genom Emil Riihinen Ahlbäck med 40 sekunder kvar av perioden. Brooklyn Tigers UHF U18 vann straffläggningen efter att Lowe Englund satt den avgörande straffen.

Det här var Brooklyn Tigers UHF U18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Haparandas tredje uddamålsförlust.

Brooklyn Tigers UHF U18:s nya tabellposition är sjunde plats medan Haparanda är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Brooklyn Tigers UHF med 2–1 efter straffläggning.

Nästa motstånd för Brooklyn Tigers UHF U18 är Lycksele SK U18. Lagen möts lördag 8 november 15.00 i Swoosh Arena. Haparanda tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 borta torsdag 6 november 19.30.

Brooklyn Tigers UHF U18–Haparanda 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (0.50) Jan Niemelä (Eetu Huttunen, Eemeli Posti).

Tredje perioden: 1–1 (42.22) Lucas Pasma Ferden (Eric Keisu Blomstedt, Emil Riihinen Ahlbäck), 1–2 (54.44) Eetu Huttunen (Mirco Järvenpää), 2–2 (59.20) Emil Riihinen Ahlbäck (Lowe Englund, Max Lindmark).

Straffar: 3–2 (65.00) Lowe Englund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 3-0-2

Haparanda: 1-2-2

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Lycksele SK, borta, 8 november

Haparanda: Brooklyn Tigers HF, borta, 6 november